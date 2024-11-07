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Стефен Карри в матчах с «Бостоном» показывает уникальную статистику в истории НБА

Стефен Карри в матчах с «Бостоном» показывает уникальную статистику в истории НБА
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Бостон Селтикс» набрал 27 очков и помог своей команде победить со счётом 118:112.

НБА — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
112 : 118
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Бостон Селтикс: Тейтум - 32, Уайт - 26, Притчард - 16, Кета - 14, Хорфорд - 10, Холидэй - 6, Хозер - 6, Корнет - 2, Браун, Тиллман, Уолш, Спрингер, Шейерман
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 27, Хилд - 16, Уиггинс - 16, Андерсон - 11, Куминга - 10, Муди - 9, Грин - 9, Джексон-Дэвис - 8, Пэйтон II - 6, Луни - 6, Сантос, Уотерс III, Спенсер

По информации статистического портала StatMamba, Карри в среднем набирает 25,3 очка за игру, когда играет в Бостоне. Это является самым высоким показателем среди разыгрывающих в истории НБА с учётом игр регулярного чемпионата и плей-офф.

«Голден Стэйт» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. «Воины» проиграли лишь один матч из восьми в сезоне-2024/2025. 36-летний Карри в этом сезоне пропустил три игры из-за повреждения лодыжки.

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