Стефен Карри в матчах с «Бостоном» показывает уникальную статистику в истории НБА

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Бостон Селтикс» набрал 27 очков и помог своей команде победить со счётом 118:112.

По информации статистического портала StatMamba, Карри в среднем набирает 25,3 очка за игру, когда играет в Бостоне. Это является самым высоким показателем среди разыгрывающих в истории НБА с учётом игр регулярного чемпионата и плей-офф.

«Голден Стэйт» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. «Воины» проиграли лишь один матч из восьми в сезоне-2024/2025. 36-летний Карри в этом сезоне пропустил три игры из-за повреждения лодыжки.