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«Дико высокий IQ». Эксперт высказался об игре россиянина Егора Дёмина в NCAA

«Дико высокий IQ». Эксперт высказался об игре россиянина Егора Дёмина в NCAA
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Баскетбольный эксперт Райан Хаммер отметил игру россиянина Егора Дёмина, выступающего за университет Бригама Янга в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

«Лучшая игра от Егора Дёмина. Получает мяч накоротке, видит, что защитники блокируют проход, делает движение, чтобы вытянуть на себя блок, и создаёт пространство для трёхочкового с угла. Игрок с дико высоким IQ», — написал Хаммер в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в дебютном матче Дёмин набрал 18 очков, сделал 11 передач, четыре подбора и четыре перехвата, тем самым оформив дабл-дабл. Университет Бригама Янга победил «Центральный Арканзас» со счётом 88:50.

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