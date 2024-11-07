Морант назвал «Лейкерс» лузерами и с негативом обратился к известному изданию
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Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант отреагировал на пост известного спортивного издания Bleacher Report.
В своих социальных сетях Bleacher Report выложило момент с участием Моранта и Леброна Джеймса. Король в игре показал жест «слишком маленький» в адрес Джа. На это разыгрывающий «Мемфиса» ответил изображением парня, показывающего букву L у своего лба, что означает «лузер», тем самым обратившись к Леброну и «Лос-Анджелес Лейкерс».
Помимо этого, Морант обратился к Bleacher Report, написав на своей официальной странице в социальной сети X (ранее Twitter): «Выйдите подышать на воздух». «Мемфис» обыграл «Лейкерс» со счётом 131:114.
НБА — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
131 : 114
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Мемфис Гриззлиз: Уэллс - 20, Морант - 20, Джексон - 20, Пиппен Мл. - 14, Ларэвиа - 13, Альдама - 11, Хафф - 11, Иди - 8, Кеннард - 6, Кларк - 6, Кавамура - 2, Каслтон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 39, Ривз - 19, Реддиш - 15, Расселл - 12, Хэйс - 8, Кристи - 8, Винсент - 6, Кнехт - 3, Джеймс - 2, Колоко - 2, Дэвис, Хатимура
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