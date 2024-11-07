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Леброн эмоционально отреагировал на новость о вероятной победе Трампа на выборах в США

Леброн эмоционально отреагировал на новость о вероятной победе Трампа на выборах в США
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на новость о вероятной победе Дональда Трампа на выборах президента в США.

«Тяжело на душе и в мыслях, моя принцесса. Обещаю защищать тебя всем, что у меня есть, и даже больше. Нам не нужна ничья помощь», — написал Леброн Джеймс в одной из своих социальных сетей, прикрепив фото со своей дочерью.

В последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лейкерс» уступили «Мемфис Гриззлиз» со счётом 114:131. 39-летний Леброн стал самым результативным игроком встречи, набрав 39 очков, сделав семь подборов и шесть передач.

НБА — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
131 : 114
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Мемфис Гриззлиз: Уэллс - 20, Морант - 20, Джексон - 20, Пиппен Мл. - 14, Ларэвиа - 13, Альдама - 11, Хафф - 11, Иди - 8, Кеннард - 6, Кларк - 6, Кавамура - 2, Каслтон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 39, Ривз - 19, Реддиш - 15, Расселл - 12, Хэйс - 8, Кристи - 8, Винсент - 6, Кнехт - 3, Джеймс - 2, Колоко - 2, Дэвис, Хатимура
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