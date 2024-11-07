Леброн эмоционально отреагировал на новость о вероятной победе Трампа на выборах в США

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на новость о вероятной победе Дональда Трампа на выборах президента в США.

«Тяжело на душе и в мыслях, моя принцесса. Обещаю защищать тебя всем, что у меня есть, и даже больше. Нам не нужна ничья помощь», — написал Леброн Джеймс в одной из своих социальных сетей, прикрепив фото со своей дочерью.

В последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лейкерс» уступили «Мемфис Гриззлиз» со счётом 114:131. 39-летний Леброн стал самым результативным игроком встречи, набрав 39 очков, сделав семь подборов и шесть передач.