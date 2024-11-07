Американский журналист: Дёмин — потрясающий талант

Журналист издания The Athletic Си Джей Мур оценил игру россиянина Егора Дёмина, выступающего за университет Бригама Янга в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

«Три новичка становились лучшими в студенческом баскетболе по передачам. Держу пари, что Егор Дёмин станет четвёртым. Он сделал 11 передач в своём дебюте. Каждый пас точен, всё видит и контролирует оборону. Бросок тоже неплох. Потрясающий талант», — написал Хаммер в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в дебютном матче Дёмин набрал 18 очков, сделал 11 передач, четыре подбора и четыре перехвата, тем самым оформив дабл-дабл. Университет Бригама Янга победил «Центральный Арканзас» со счётом 88:50.