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Леброн Джеймс похлопал новичка по голове за трёхочковый бросок через него

Леброн Джеймс похлопал новичка по голове за трёхочковый бросок через него
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Мемфис Гриззлиз», в котором его команда потерпела поражение со счётом 114:131.

НБА — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
131 : 114
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Мемфис Гриззлиз: Уэллс - 20, Морант - 20, Джексон - 20, Пиппен Мл. - 14, Ларэвиа - 13, Альдама - 11, Хафф - 11, Иди - 8, Кеннард - 6, Кларк - 6, Кавамура - 2, Каслтон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 39, Ривз - 19, Реддиш - 15, Расселл - 12, Хэйс - 8, Кристи - 8, Винсент - 6, Кнехт - 3, Джеймс - 2, Колоко - 2, Дэвис, Хатимура

В начале третьей четверти Джеймс необычно повёл себя, решив похлопать новичка «Мемфиса» Джейлена Уэллса по голове после того, как тот реализовал трёхочковый бросок с сопротивлением Леброна.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Форвард, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 35 минут, набрав суммарно 39 очков (15 из 24 с игры, где 6 из 11 — трёхочковые), сделав семь подборов и шесть передач. Показатель «плюс-минус» 39-летнего баскетболиста по итогам встречи составил «-21».

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