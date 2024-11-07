Леброн Джеймс похлопал новичка по голове за трёхочковый бросок через него

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Мемфис Гриззлиз», в котором его команда потерпела поражение со счётом 114:131.

В начале третьей четверти Джеймс необычно повёл себя, решив похлопать новичка «Мемфиса» Джейлена Уэллса по голове после того, как тот реализовал трёхочковый бросок с сопротивлением Леброна.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Форвард, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 35 минут, набрав суммарно 39 очков (15 из 24 с игры, где 6 из 11 — трёхочковые), сделав семь подборов и шесть передач. Показатель «плюс-минус» 39-летнего баскетболиста по итогам встречи составил «-21».