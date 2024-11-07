Известное издание в США высказалось о попадании Егора Дёмина в НБА

Известное спортивное издание Sports Illustrated отметило игру российского разыгрывающего Егора Дёмина, который дебютировал за университет Бригама Янга (BYU) в студенческой лиге NCAA.

«Несмотря на то что он размером с форварда, его навыки защитника очевидны. На самом деле есть основания полагать, что Дёмин мог бы играть на позиции защитника на более высоких уровнях и быть лидером нападения команды на протяжении долгого времени.

Пока неясно, на какой позиции он будет играть в НБА, но это нормально, потому что универсальность — это хорошо. Если он понадобится там, где бы он ни играл, то сможет стать основным созидателем и помощником», — говорится в материале Sports Illustrated.

Напомним, 18-летний Дёмин в дебютном матче набрал 18 очков, сделал 11 передач, четыре подбора и четыре перехвата, тем самым оформив дабл-дабл. Университет Бригама Янга победил «Центральный Арканзас» со счётом 88:50.

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