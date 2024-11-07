СМИ объяснило, почему Леброн, Карри и Дюрант являются самыми популярными игроками НБА

Известное в США издание Front Office Sports рассказало, что Национальная баскетбольная ассоциация пока не смогла найти следующую звезду уровня Леброна Джеймса, Стефена Карри или Кевина Дюранта, которая была бы настолько же популярна.

«Три звезды продемонстрировали свою популярность, когда летом, во время Олимпийских игр в Париже, объединились в составе США. Матч за золотую медаль стал самым популярным олимпийским матчем по баскетболу среди мужчин с 1996 года…

Молодым звёздам, таким как Энтони Эдвардс и Девин Букер, ещё предстоит привлечь такую же аудиторию, как вышеупомянутое трио, отчасти из-за отсутствия у них титулов. Они отстали от таких международных игроков, как Никола Йокич и Яннис Адетокунбо, которые, несмотря на свой успех, не смогли привлечь внимание американских зрителей так, как Джеймс, Карри и Дюрант», – говорится в материале Front Office Sports.