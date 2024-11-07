Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Партизан Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Трамп раскритиковал американские спортивные лиги за цены на ивенты

Трамп раскритиковал американские спортивные лиги за цены на ивенты
Комментарии

Дональд Трамп раскритиковал ведущие американские спортивные лиги НФЛ, НБА и МЛБ, которые, как он считает, сильно завышают цены на свои ивенты.

«Лиги не заботятся о своих болельщиках. Это действительно так. Они делают ситуацию невозможной», — сказал Трамп в эфире SiriusXM.

Также Трамп отметил, что «поработает» над ценами, однако в подробности вдаваться не стал.

Согласно отчёту Team Marketing Report, средняя стоимость посещения матча НФЛ для семьи из четырёх человек в 2023 году составила $ 630. Ранее Леброн Джеймс эмоционально отреагировал на новость о вероятной победе Трампа на выборах в США.

Сейчас читают:
Леброн эмоционально отреагировал на новость о вероятной победе Трампа на выборах в США
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android