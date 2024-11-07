Трамп раскритиковал американские спортивные лиги за цены на ивенты

Дональд Трамп раскритиковал ведущие американские спортивные лиги НФЛ, НБА и МЛБ, которые, как он считает, сильно завышают цены на свои ивенты.

«Лиги не заботятся о своих болельщиках. Это действительно так. Они делают ситуацию невозможной», — сказал Трамп в эфире SiriusXM.

Также Трамп отметил, что «поработает» над ценами, однако в подробности вдаваться не стал.

Согласно отчёту Team Marketing Report, средняя стоимость посещения матча НФЛ для семьи из четырёх человек в 2023 году составила $ 630. Ранее Леброн Джеймс эмоционально отреагировал на новость о вероятной победе Трампа на выборах в США.