«Црвену Звезду» оштрафуют на € 33 тыс. за поведение болельщиков в матче Евролиги
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Баскетбольный клуб «Црвена Звезда», выступающий в Евролиге, подвергся большому штрафу, сообщает издание Eurohoops.
Руководство лиги осталось недовольно поведением болельщиков сербской команды на матче 7-го тура с греческим «Панатинаикосом» (77:81), состоявшемся 1 ноября в Белграде.
Сообщается, что фанаты «Црвены Звезды» выкрикивали оскорбления и бросали предметы на площадку. Сумма штрафа составила € 32,5 тыс. «Панатинаикос» также был наказан за поведение своих болельщиков, сумма штрафа составила € 5 тыс.
Напомним, следующий матч в Евролиге «Црвена Звезда» проведёт сегодня, 7 ноября, и сыграет на домашней площадке с немецкой «Альбой». Начало игры — в 21:00 мск.
Евролига . Регулярный чемпионат. 8-й тур
07 ноября 2024, четверг. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Не начался
Альба
Берлин, Германия
Кто победит в основное время?
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