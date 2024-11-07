«Црвену Звезду» оштрафуют на € 33 тыс. за поведение болельщиков в матче Евролиги

Баскетбольный клуб «Црвена Звезда», выступающий в Евролиге, подвергся большому штрафу, сообщает издание Eurohoops.

Руководство лиги осталось недовольно поведением болельщиков сербской команды на матче 7-го тура с греческим «Панатинаикосом» (77:81), состоявшемся 1 ноября в Белграде.

Сообщается, что фанаты «Црвены Звезды» выкрикивали оскорбления и бросали предметы на площадку. Сумма штрафа составила € 32,5 тыс. «Панатинаикос» также был наказан за поведение своих болельщиков, сумма штрафа составила € 5 тыс.

Напомним, следующий матч в Евролиге «Црвена Звезда» проведёт сегодня, 7 ноября, и сыграет на домашней площадке с немецкой «Альбой». Начало игры — в 21:00 мск.