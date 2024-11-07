Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Партизан Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Црвену Звезду» оштрафуют на € 33 тыс. за поведение болельщиков в матче Евролиги

«Црвену Звезду» оштрафуют на € 33 тыс. за поведение болельщиков в матче Евролиги
Комментарии

Баскетбольный клуб «Црвена Звезда», выступающий в Евролиге, подвергся большому штрафу, сообщает издание Eurohoops.

Руководство лиги осталось недовольно поведением болельщиков сербской команды на матче 7-го тура с греческим «Панатинаикосом» (77:81), состоявшемся 1 ноября в Белграде.

Сообщается, что фанаты «Црвены Звезды» выкрикивали оскорбления и бросали предметы на площадку. Сумма штрафа составила € 32,5 тыс. «Панатинаикос» также был наказан за поведение своих болельщиков, сумма штрафа составила € 5 тыс.

Напомним, следующий матч в Евролиге «Црвена Звезда» проведёт сегодня, 7 ноября, и сыграет на домашней площадке с немецкой «Альбой». Начало игры — в 21:00 мск.

Евролига . Регулярный чемпионат. 8-й тур
07 ноября 2024, четверг. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Не начался
Альба
Берлин, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android