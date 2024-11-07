Владелец «Клипперс» обещал Патрику Беверли 94 площадки за продление контракта в 2019 году

Разыгрывающий защитник «Хапоэля» американский ветеран Патрик Беверли рассказал забавную историю времён выступления в НБА.

По словам Беверли, Стив Балмер, владелец «Лос-Анджелес Клипперс», обещал ему 94 баскетбольные площадки за продление контракта перед сезоном-2019/2020.

«Я согласился на три года и $ 40 млн в «Клипперс». Мы пошли в отель «Ритц» в Марина-дель-Рей и заключили сделку. И Стив Балмер сказал: «Помимо этого, я дам тебе 94 баскетбольные площадки, которые ты можешь разместить по всему Лос-Анджелесу». Это чертовски круто! Кажется, они построили две, а затем наступила пандемия. Я пнул своего агента: «Что с остальными 92 площадками?» «Клипперс» отстроили арену за $ 2 млрд. Мне нужны ещё 92 площадки», — сказал Беверли в подкасте Pen Bav Podcast with Rone.