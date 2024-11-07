Аналитик: Егор Дёмин — это великолепный пример развития европейского игрока

Американский баскетбольный аналитик Сет Гринберг оценил игру россиянина Егора Дёмина, выступающего за университет Бригама Янга в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

«Посмотрите игру университета Бригама Янга. Егор Дёмин, двухметровый защитник. Чувствует игру, бросает и помогает это легко делать другим. Великолепный пример развития европейского игрока. Они не только обладают навыками, но и учатся тому, как играть, и несут ответственность за план на игру», — сказал Гринберг в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в дебютном матче Дёмин набрал 18 очков, сделал 11 передач, четыре подбора и четыре перехвата, тем самым оформив дабл-дабл. Университет Бригама Янга победил «Центральный Арканзас» со счётом 88:50.