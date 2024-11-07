Леброн Джеймс стал автором уникального достижения в НБА

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс является самым молодым (18) и самым возрастным (39) игроком НБА, который сумел набрать более 35 очков и при этом попасть пять и более трёхочковых бросков за матч. Об этом информирует статистический сервис StatMuse.

Напомним, в недавнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Мемфис Гриззлиз» Джеймс набрал 39 очков, став самым результативным игроком в составе обеих команд. Кроме того, Леброн реализовал шесть трёхочковых бросков. Также в активе лёгкого форварда семь подборов и шесть результативных передач. «Лос-Анджелес» потерпел поражение со счётом 114:131.

Леброн эмоционально отреагировал на вопрос про свой возраст: