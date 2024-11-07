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Леброн Джеймс стал автором уникального достижения в НБА

Леброн Джеймс стал автором уникального достижения в НБА
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс является самым молодым (18) и самым возрастным (39) игроком НБА, который сумел набрать более 35 очков и при этом попасть пять и более трёхочковых бросков за матч. Об этом информирует статистический сервис StatMuse.

НБА — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
131 : 114
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Мемфис Гриззлиз: Уэллс - 20, Морант - 20, Джексон - 20, Пиппен Мл. - 14, Ларэвиа - 13, Альдама - 11, Хафф - 11, Иди - 8, Кеннард - 6, Кларк - 6, Кавамура - 2, Каслтон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 39, Ривз - 19, Реддиш - 15, Расселл - 12, Хэйс - 8, Кристи - 8, Винсент - 6, Кнехт - 3, Джеймс - 2, Колоко - 2, Дэвис, Хатимура

Напомним, в недавнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Мемфис Гриззлиз» Джеймс набрал 39 очков, став самым результативным игроком в составе обеих команд. Кроме того, Леброн реализовал шесть трёхочковых бросков. Также в активе лёгкого форварда семь подборов и шесть результативных передач. «Лос-Анджелес» потерпел поражение со счётом 114:131.

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