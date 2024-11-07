«Людям сложно в это поверить». Миллер высказался о своей впечатляющей физической форме

Защитник «Локомотива-Кубань» Патрик Миллер ответил на вопрос по поводу своей эффектной физической формы. По словам Миллера, к таким кондициям он пришёл естественным путём.

«Как долго набирал такую форму? Многие думают, что это связано с тем, что я родился в Энглвуде — одном из самых опасных районов Чикаго. Но нет. Я всегда был крепышом — с самого маленького возраста. В шесть лет у меня уже были кубики пресса и всё остальное. При этом я долгое время был совсем низким, только в старших классах немного подрос.

Я вообще не набирал такую форму, нисколько. Где бы ни играл, тренеры по ОФП первым делом говорили: держись подальше от тренажёрки, куда тебе ещё качаться. Однако дело в том, что я и не качаюсь! Точнее, не делаю никаких упражнений на верхнюю часть тела. Только ноги — чтобы колени были здоровы. Но никакой становой тяги, жима лёжа — никогда. Людям сложно в это поверить», — сказал Миллер в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

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