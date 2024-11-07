Стало известно, на каких условиях «Клипперс» хотели обменять Пола Джорджа в «Голден Стэйт»

«Лос-Анджелес Клипперс» был готов обменять лёгкого форварда Пола Джорджа в «Голден Стэйт Уорриорз» на Эндрю Уиггинса плюс Жонатана Кумингу или Брэндина Подзиемски, а также на один или два пика на драфте, но «Уорриорз» отказались от такой сделки. Об этом сообщает репортёр ESPN Ом Юнгмисук.

«Как сообщают источники, «Клипперс» были готовы заключить сделку со своим соперником по дивизиону, но искали что-то ценное, чтобы пополнить свои активы. Обмен Джорджа на Эндрю Уиггинса, у которого осталось три года и $ 85 млн по четырехлётнему контракту, был бы приемлемым, только если бы «Клипперс» получили молодого игрока, такого как Жонатан Куминга или Брэндин Подзиемски, и один или два пика», — написал Юнгмисук в своей статье для ESPN.

Ранее сообщалось, что лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри пытался переманить Пола Джорджа в команду, но руководство «воинов» и «Лос-Анджелес Клипперс», за который выступал Джордж, не смогли договориться относительно условий сделки. В итоге Джордж стал игроком «Филадельфии Сиксерс».

В завершившемся сезоне НБА Джордж принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата за «Лос-Анджелес Клипперс», в которых набирал 22,6 очка, делал 5,2 подбора и 3,5 передачи в среднем за игру. С «Филадельфией» Пол в межсезонье-2024 подписал четырёхлетний контракт, по которому, как сообщалось, сможет заработать $ 212 млн.