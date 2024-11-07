Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Партизан Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стало известно, на каких условиях «Клипперс» хотели обменять Пола Джорджа в «Голден Стэйт»

Стало известно, на каких условиях «Клипперс» хотели обменять Пола Джорджа в «Голден Стэйт»
Аудио-версия:
Комментарии

«Лос-Анджелес Клипперс» был готов обменять лёгкого форварда Пола Джорджа в «Голден Стэйт Уорриорз» на Эндрю Уиггинса плюс Жонатана Кумингу или Брэндина Подзиемски, а также на один или два пика на драфте, но «Уорриорз» отказались от такой сделки. Об этом сообщает репортёр ESPN Ом Юнгмисук.

«Как сообщают источники, «Клипперс» были готовы заключить сделку со своим соперником по дивизиону, но искали что-то ценное, чтобы пополнить свои активы. Обмен Джорджа на Эндрю Уиггинса, у которого осталось три года и $ 85 млн по четырехлётнему контракту, был бы приемлемым, только если бы «Клипперс» получили молодого игрока, такого как Жонатан Куминга или Брэндин Подзиемски, и один или два пика», — написал Юнгмисук в своей статье для ESPN.

Ранее сообщалось, что лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри пытался переманить Пола Джорджа в команду, но руководство «воинов» и «Лос-Анджелес Клипперс», за который выступал Джордж, не смогли договориться относительно условий сделки. В итоге Джордж стал игроком «Филадельфии Сиксерс».

В завершившемся сезоне НБА Джордж принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата за «Лос-Анджелес Клипперс», в которых набирал 22,6 очка, делал 5,2 подбора и 3,5 передачи в среднем за игру. С «Филадельфией» Пол в межсезонье-2024 подписал четырёхлетний контракт, по которому, как сообщалось, сможет заработать $ 212 млн.

Материалы по теме
Стало известно, когда Пол Джордж сможет дебютировать за «Филадельфию»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android