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Американское издание поставило Дёмина на первое место в рейтинге игроков BYU

Американское издание поставило Дёмина на первое место в рейтинге игроков BYU
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Cайт Lawless Republic, посвящённый команде университета BYU, составил рейтинг игроков после первого матча в NCAA. Ранее BYU сыграл с университетом Центрального Арканзаса (88:50). Российский баскетболист BYU Егор Дёмин набрал 18 очков и отдал 11 результативных передач. В своём рейтинге Lawless Republic поставил Егора на первое место.

«Дёмин закончил игру с 18 набранными очками и 11 результативными передачами, продемонстрировав свой отменный пас и впечатляющую стрельбу (четыре трёхочковых из семи). Бо́льшую часть своего отрыва BYU смог создать всего за одну минуту в первой половине, где он ассистировал два раза подряд, а затем перехватил мяч, увеличив преимущество до двузначного числа. Дёмин будет привлекать внимание скаутов НБА на протяжении всего сезона, и во вторник вечером он показал почему», — говорится в сообщении сайта.

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