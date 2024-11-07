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Леброн Джеймс похвалил Джа Моранта после их напряжённого противостояния

Леброн Джеймс похвалил Джа Моранта после их напряжённого противостояния
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказал добрые слова в адрес разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта, несмотря на то что Морант набросился на него во время состоявшегося сегодня, 7 ноября, матча, в котором «озёрники» уступили со счётом 114:131.

НБА — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
131 : 114
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Мемфис Гриззлиз: Уэллс - 20, Морант - 20, Джексон - 20, Пиппен Мл. - 14, Ларэвиа - 13, Альдама - 11, Хафф - 11, Иди - 8, Кеннард - 6, Кларк - 6, Кавамура - 2, Каслтон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 39, Ривз - 19, Реддиш - 15, Расселл - 12, Хэйс - 8, Кристи - 8, Винсент - 6, Кнехт - 3, Джеймс - 2, Колоко - 2, Дэвис, Хатимура

«Вдохновение, которое он даёт молодому поколению, само по себе имеет огромное значение для нашей лиги. Конечно, здорово, что он снова здесь… Два парня из центра города, которые любят соревноваться. Мы все выросли, играя на улице, соревнуясь на высоком уровне, когда вокруг не было камер, когда мы играли и вели эти дерьмовые разговоры. Вот в чём суть игры», — приводит слова Джеймса Fadeaway World.

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