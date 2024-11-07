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Американский эксперт раскритиковал сборную Сербию и Йокича, указав на значимый недостаток

Американский эксперт раскритиковал сборную Сербию и Йокича, указав на значимый недостаток
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Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст рассказал, что существенным недостатком сборной Сербии является её непродуктивная работа со СМИ.

«Они не занимаются СМИ. Всё потому, что они ненавидят средства массовой информации и видят в них своего противника. Они не понимают, что они развивают игру, а это означает – приносят больше денег. Возьмём, к примеру, Йокича. Он не общался со СМИ около пяти лет, когда речь шла о сборной Сербии. Он очень вежливый. Но когда мы ему задавали вопросы, он просто говорил: «Не сегодня, друг мой». И продолжал идти.

Или вот тренер Сербии [Светислав Пешич]. Он говорит по-английски, но не отвечает на вопросы. У него просто не было интереса. Этим летом Сербия и США сыграли три матча. Они играли в полуфинале. Но он просто ничего не говорил. А ведь есть много англоговорящих фанатов, которым интересно, что происходит. Но деньги не имеют значения», — сказал Уидхорст на канале Thanalysis Show в YouTube.

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