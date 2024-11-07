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«Автодор» на выезде вырвал победу в матче с «Самарой» в Единой лиге

«Автодор» на выезде вырвал победу в матче с «Самарой» в Единой лиге
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В Самаре во «Дворце спорта имени В. С. Высоцкого» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный одноимённый клуб принимал «Автодор» из Саратова. Встреча закончилась победой гостей со счётом 76:73 (15:19, 15:15, 19:21, 27:18). Отметим, что победитель игры не был понятен вплоть до самой концовки, удачливее в которой были игроки «Автодора». При этом на последних секундах самарцы трижды бросали из-за дуги в попытке сравнять счёт, но все броски смазали.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 18:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
73 : 76
Автодор
Саратов
Самара: Адамс - 17, Харрелл - 13, Попов - 11, Гудумак - 8, Карданахишвили - 7, Далтон - 7, Брукс - 5, Пынько - 5, Сопин, Голдырев, Амосов, Чикарев
Автодор: Кроуфорд - 25, Беслач - 16, Агада - 10, Петенев - 9, Кантер - 7, Джонс - 4, Пранаускис - 3, Халдеев - 2, Фёдоров, Кулешов, Цыбиков, Сычков

Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий Брайант Кроуфорд. На его счету 25 очков и две результативные передачи. В составе «Самары» чаще всего кольцо соперников поражал разыгрывающий Брендан Адамс. В его активе 17 очков, три подбора и четыре результативные передачи.

В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги «Самара» в гостях сыграет с «Уралмашем». Встреча состоится 10 ноября и начнётся в 16:00 мск. «Автодор» в следующем туре примет «Зенит» из Санкт-Петербурга. Игра пройдёт 10 ноября и начнётся в 15:00 мск.

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