Тайриз Макси пропустит несколько недель из-за травмы — инсайдер

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Атакующий защитник «Филадельфии Сиксерс» Тайриз Макси пропустит пару недель из-за травмы правого подколенного сухожилия. Об этом сообщает известный инсайдер Национальной баскетбольной ассоциации Шэмс Чарания.

По словам Чарании, полное медобследование запланировано на четверг, 7 ноября, но команда готовится играть без Макси и не будет форсировать его возвращение в строй.

Тайриз травмировался в матче с «Лос-Анджелес Клипперс», в котором «Филадельфия Сиксерс» уступила со счётом 98:110. Макси провёл на площадке 32 минуты, набрав 12 очков.

23-летний защитник в этом сезоне набирал в среднем 27,6 очка за игру и лидировал по количеству игровых минут — 39,7.

Несмотря на усилия Макси, у «Филадельфии Сиксерс» всего одна победа в семи матчах регулярного сезона-2024/2025.