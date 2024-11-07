Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Партизан Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский ответил, в чём Домантас Сабонис превосходит всех игроков НБА

Владимир Гомельский ответил, в чём Домантас Сабонис превосходит всех игроков НБА
Комментарии

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу центрового «Сакраменто Кингз» Домантаса Сабониса. У Гомельского поинтересовались, чем можно объяснить его успешное выступление в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«В первую очередь высоким игровым интеллектом. Домантас лучший в лиге по постановке заслонов, по количеству участий в пик-энд-роллах. Кроме того, Сабонис-младший отлично выбирает позиции для борьбы за отскоки», — написал Гомельский.

Ранее сообщалось, что Сабонис стал автором уникального трипл-дабла в истории НБА.

Материалы по теме
Домантас Сабонис стал автором уникального трипл-дабла в истории НБА

Редкие кадры: легендарный Арвидас Сабонис и его сын Домантас:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android