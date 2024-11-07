Владимир Гомельский ответил, в чём Домантас Сабонис превосходит всех игроков НБА

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу центрового «Сакраменто Кингз» Домантаса Сабониса. У Гомельского поинтересовались, чем можно объяснить его успешное выступление в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«В первую очередь высоким игровым интеллектом. Домантас лучший в лиге по постановке заслонов, по количеству участий в пик-энд-роллах. Кроме того, Сабонис-младший отлично выбирает позиции для борьбы за отскоки», — написал Гомельский.

Ранее сообщалось, что Сабонис стал автором уникального трипл-дабла в истории НБА.

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