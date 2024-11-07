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Стив Керр саркастически отреагировал на победу Дональда Трампа на президентских выборах

Стив Керр саркастически отреагировал на победу Дональда Трампа на президентских выборах
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр саркастически прокомментировал победу Дональда Трампа на президентских выборах США.

«Я верю в демократию. Американский народ высказался и проголосовал за Трампа. Я хочу, чтобы он преуспел в следующие четыре года. Хочу, чтобы наша страна преуспела.

Я просто благодарен, что на этот раз не было никаких фальсификаций на выборах. В прошлый раз все эти нелегальные иммигранты, которые прорвались через границу, насиловали и убивали людей, а затем голосовали шесть раз, это было прискорбно. Но, к счастью, на этот раз всё было чисто. Здорово, что выборы были действительно честными, в отличие от тех что прошли четыре года назад. Мои глаза светятся, когда я это говорю, на случай, если вы этого не заметили», — сказал Керр журналистам на пресс-конференции после матча его команды с «Бостон Селтикс».

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