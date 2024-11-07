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Дуэйн Уэйд назвал четырёх величайших игроков в истории НБА

Дуэйн Уэйд назвал четырёх величайших игроков в истории НБА
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Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд ответил на вопрос по поводу четырёх величайших, по его мнению, баскетболистов в истории.

«Майкл Джордан, Коби Брайант, Леброн Джеймс и Шакил О'Нил. Хотя Шак продолжает нести всякую чушь, так что я возьму Стефа. Но знаете, всё-таки я выиграл чемпионат с большим парнем», — сказал Уэйд на канале The OGs в YouTube.

Ранее Дуэйн назвал действующих игроков Национальной баскетбольной ассоциации, которым должны воздвигнуть памятники. 28 октября статую в честь Уэйда установил «Майами Хит».

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