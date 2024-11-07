«Зенит» уверенно победил «Енисей» в Единой лиге

Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором петербургский «Зенит» принимал красноярский «Енисей». Встреча закончилась уверенной победой подопечных Хавьера Паскуаля со счётом 94:76 (25:20, 29:16, 23:20, 17:20).

Самым результативным в составе игроков «Зенита» стал американский защитник Ксавьер Мун. Своей команде он принёс 19 очков. Кроме того, в его активе четыре подбора и пять результативных передач. В составе «Енисея» чаще всего кольцо соперников поражал лёгкий форвард Дмитрий Сонько. На его счету 14 очков, три подбора и одна передача.

В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги «Зенит» на выезде сыграет с «Автодором». Встреча состоится 10 ноября и начнётся в 15:00 мск. «Енисей» в следующем туре дома сразится с клубом МБА-МАИ. Матч состоится 10 ноября и начнётся в 12:00 мск.

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