Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Партизан Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» уверенно победил «Енисей» в Единой лиге

«Зенит» уверенно победил «Енисей» в Единой лиге
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором петербургский «Зенит» принимал красноярский «Енисей». Встреча закончилась уверенной победой подопечных Хавьера Паскуаля со счётом 94:76 (25:20, 29:16, 23:20, 17:20).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
94 : 76
Енисей
Красноярск
Зенит: Мун - 19, Бэйкон - 18, Фрейзер - 13, Спеллмен - 11, Пойтресс - 9, Воронцевич - 8, Щербенев - 5, Карасёв - 5, Жбанов - 4, Рыжов - 2, Вольхин, Хантер
Енисей: Сонько - 14, Одиноков - 11, Близнюк - 10, Долинин - 9, Балашов - 7, Герасимов - 7, Ведищев - 6, Степанович - 5, Загретдинов - 5, Сандерс - 2, Перевалов, Шлегель

Самым результативным в составе игроков «Зенита» стал американский защитник Ксавьер Мун. Своей команде он принёс 19 очков. Кроме того, в его активе четыре подбора и пять результативных передач. В составе «Енисея» чаще всего кольцо соперников поражал лёгкий форвард Дмитрий Сонько. На его счету 14 очков, три подбора и одна передача.

В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги «Зенит» на выезде сыграет с «Автодором». Встреча состоится 10 ноября и начнётся в 15:00 мск. «Енисей» в следующем туре дома сразится с клубом МБА-МАИ. Матч состоится 10 ноября и начнётся в 12:00 мск.

Материалы по теме
«Переехать в Россию было сложным решением». Интервью с Патриком Миллером
Эксклюзив
«Переехать в Россию было сложным решением». Интервью с Патриком Миллером

Российские баскетболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android