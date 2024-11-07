Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Партизан Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Был в шоке». Миллер – о реакции на назначение Ведищева главным тренером «Локо»

«Был в шоке». Миллер – о реакции на назначение Ведищева главным тренером «Локо»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Локомотива-Кубань» Патрик Миллер рассказал о первой реакции после решения президента команды Андрея Ведищева в межсезонье стать главным тренером краснодарцев.

«Честно говоря, я был в шоке. Это был большой сюрприз, а главное — я понятия не имел, что будет дальше. Но оказалось всё просто отлично. Больше всего мне в этой ситуации нравится то, что никто не ожидал от нас такого старта. А самое главное — мы продолжаем расти и учиться чему-то новому. Да, сейчас мы проиграли три игры подряд. Вот и посмотрим, как на это отреагируем все — игроки, тренеры, организация. Мне лично кажется, что всё у нас будет хорошо», – сказал Миллер в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

В настоящий момент «Локомотив-Кубань» занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея в активе девять побед при трёх поражениях.

Материалы по теме
«Переехать в Россию было сложным решением». Интервью с Патриком Миллером
Эксклюзив
«Переехать в Россию было сложным решением». Интервью с Патриком Миллером

Российские баскетболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android