«Был в шоке». Миллер – о реакции на назначение Ведищева главным тренером «Локо»

Защитник «Локомотива-Кубань» Патрик Миллер рассказал о первой реакции после решения президента команды Андрея Ведищева в межсезонье стать главным тренером краснодарцев.

«Честно говоря, я был в шоке. Это был большой сюрприз, а главное — я понятия не имел, что будет дальше. Но оказалось всё просто отлично. Больше всего мне в этой ситуации нравится то, что никто не ожидал от нас такого старта. А самое главное — мы продолжаем расти и учиться чему-то новому. Да, сейчас мы проиграли три игры подряд. Вот и посмотрим, как на это отреагируем все — игроки, тренеры, организация. Мне лично кажется, что всё у нас будет хорошо», – сказал Миллер в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

В настоящий момент «Локомотив-Кубань» занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея в активе девять побед при трёх поражениях.

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