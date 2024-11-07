Результаты матчей Единой лиги 7 ноября, турнирная таблица

Сегодня, 7 ноября, прошёл очередной игровой день в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. В общей сложности состоялось два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатом.

Баскетбол. Единая лига ВТБ. Результаты игр 7 ноября:

«Самара» – «Автодор» – 73:76;

«Зенит» – «Енисей» – 94:76.

Турнирную таблицу Единой лиги в данный момент возглавляет московский ЦСКА. В активе армейцев 10 побед и одно поражение). «Зенит» занимает второе место, имея не счету 10 побед при двух поражениях. Тройку сильнейших замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань», у которого девять побед и три поражения.

Достижения сборных России по баскетболу: