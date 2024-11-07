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Результаты матчей Единой лиги 7 ноября, турнирная таблица

Результаты матчей Единой лиги 7 ноября, турнирная таблица
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Сегодня, 7 ноября, прошёл очередной игровой день в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. В общей сложности состоялось два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатом.

Единая лига. Календарь
Единая лига. Турнирная таблица

Баскетбол. Единая лига ВТБ. Результаты игр 7 ноября:

«Самара» – «Автодор» – 73:76;
«Зенит» – «Енисей» – 94:76.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 18:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
73 : 76
Автодор
Саратов
Самара: Адамс - 17, Харрелл - 13, Попов - 11, Гудумак - 8, Карданахишвили - 7, Далтон - 7, Брукс - 5, Пынько - 5, Сопин, Голдырев, Амосов, Чикарев
Автодор: Кроуфорд - 25, Беслач - 16, Агада - 10, Петенев - 9, Кантер - 7, Джонс - 4, Пранаускис - 3, Халдеев - 2, Фёдоров, Кулешов, Цыбиков, Сычков
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
94 : 76
Енисей
Красноярск
Зенит: Мун - 19, Бэйкон - 18, Фрейзер - 13, Спеллмен - 11, Пойтресс - 9, Воронцевич - 8, Щербенев - 5, Карасёв - 5, Жбанов - 4, Рыжов - 2, Вольхин, Хантер
Енисей: Сонько - 14, Одиноков - 11, Близнюк - 10, Долинин - 9, Балашов - 7, Герасимов - 7, Ведищев - 6, Степанович - 5, Загретдинов - 5, Сандерс - 2, Перевалов, Шлегель

Турнирную таблицу Единой лиги в данный момент возглавляет московский ЦСКА. В активе армейцев 10 побед и одно поражение). «Зенит» занимает второе место, имея не счету 10 побед при двух поражениях. Тройку сильнейших замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань», у которого девять побед и три поражения.

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Достижения сборных России по баскетболу:

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