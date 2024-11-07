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Защитник «Панатинаикоса» Марюс Григонис выбыл на месяц из-за травмы спины

Защитник «Панатинаикоса» Марюс Григонис выбыл на месяц из-за травмы спины
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Тренер греческого «Панатинаикоса» Эргин Атаман подтвердил, что атакующий защитник афинского клуба Марюс Григонис получил серьёзную травму спины и, как ожидается, выбыл из строя на один-полтора месяца.

«У Григониса серьёзные проблемы со спиной. Думаю, он выбыл на один или даже полтора месяца», — приводит слова Атамана Basketnews.

Григонис принял участие в четырёх матчах «Панатинаикоса» Евролиги сезона-2024/2025, дважды выйдя в стартовом составе. Он набирал в среднем 3,0 очка и 1,0 результативной передачи за игру.

Из-за этой травмы 30-летний литовец пропустит как минимум семь следующих матчей Евролиги.

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