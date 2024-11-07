«Руки в крови». Чемпион НБА обвинил звёздного игрока в провале команды

Чемпион НБА 2008 года, а также известный баскетбольный аналитик Кендрик Перкинс раскритиковал тяжёлого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо. По мнению Перкинса, проблемы, с которыми столкнулись «Бакс» на старте сезона, связаны с Адетокунбо.

«Яннис — тот, кто заправил постель, и теперь он должен в ней лежать. Они уволили Майка Буденхольцера, парня, с которым выиграли чемпионат. И потом уволили Эдриана Гриффина. Яннис приложил руку к переходу на Дэмьена Лилларда и к уходу Джру Холидэя. Так что вот в чём вопрос: в крови ли у Янниса руки? Абсолютно», — сказал Перкинс в эфире FirstTake.

В настоящий момент «Милуоки» занимает 14-е место в турнирной таблице НБА Восточной конференции, имея в активе одну победу при шести поражениях.

Адетокунбо появился в образе персонажа мультика: