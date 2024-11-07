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«Иногда оборона не работает». Хавьер Паскуаль высказался о матче с «Енисеем»

«Иногда оборона не работает». Хавьер Паскуаль высказался о матче с «Енисеем»
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль ответил на вопрос по поводу действий своих подопечных в первой четверти матча регулярного чемпионата Единой лиги с красноярским «Енисеем». Напомним, «Зенит» победил со счётом 94:76.

«Енисей» сыграл очень хорошо, но мы тоже старались защищаться, хотя у нас не получалось. Иногда оборона не работает, и соперник забивает. Сегодня мы пытались правильно действовать, но не смогли их остановить, потому что они играли очень хорошо. Однако наша команда была сосредоточена, хорошо сконцентрирована. И если продолжать в том же духе, в итоге находишь способ, и именно поэтому нам это удалось», — приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».

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