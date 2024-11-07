Никола Йокич повторил необычное достижение в истории НБА

Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич продемонстрировал впечатляющую результативность в последнем матче его команды с «Оклахома-Сити Тандер», повторив необычное достижение в истории Национальной баскетбольной ассоциации.

Йокич набрал в этом матче 23 очка, сделал 20 подборов и 16 результативных передач. Таким образом, он стал всего пятым игроком в истории НБА, кто набрал за матч не менее 20 очков, 20 подборов и 15 передач. Только он и Расселл Уэстбрук сделали это после легенды НБА Уилта Чемберлена.

«Денвер Наггетс» обыграл «Оклахома-Сити Тандер» в состоявшемся в ночь с 6 на 7 ноября матче регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 со счётом 124:122.