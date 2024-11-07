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Никола Йокич повторил необычное достижение в истории НБА

Никола Йокич повторил необычное достижение в истории НБА
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Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич продемонстрировал впечатляющую результативность в последнем матче его команды с «Оклахома-Сити Тандер», повторив необычное достижение в истории Национальной баскетбольной ассоциации.

НБА — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
124 : 122
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Денвер Наггетс: Уэстбрук - 29, Александер - 28, Браун - 24, Портер - 24, Йокич - 23, Уотсон - 10, Строутер - 9, Ннаджи - 3, Тайсон - 2, Джордан, Шарич, Джонс, Пикетт
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 29, Гилджес-Александер - 28, Холмгрен - 15, Уиггинс - 13, Дорт - 11, Джо - 11, Дженг - 6, Уоллес - 4, Митчелл - 3, Карузо - 2, Джонс, Леонс

Йокич набрал в этом матче 23 очка, сделал 20 подборов и 16 результативных передач. Таким образом, он стал всего пятым игроком в истории НБА, кто набрал за матч не менее 20 очков, 20 подборов и 15 передач. Только он и Расселл Уэстбрук сделали это после легенды НБА Уилта Чемберлена.

«Денвер Наггетс» обыграл «Оклахома-Сити Тандер» в состоявшемся в ночь с 6 на 7 ноября матче регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 со счётом 124:122.

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