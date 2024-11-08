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Олимпия — Реал, результат матча 7 ноября 2024, счёт 85:76, Евролига

«Олимпия» с разницей в девять очков обыграла «Реал» Мадрид в матче 8-го тура Евролиги
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В Италии завершился матч 8-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого встречались «Олимпия» Милан и «Реал» Мадрид. Игра закончилась со счётом 85:76 (24:16, 23:24, 15:15, 23:21) в пользу хозяев площадки.

Евролига . Регулярный чемпионат. 8-й тур
07 ноября 2024, четверг. 22:30 МСК
Олимпия
Милан, Италия
Окончен
85 : 76
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Олимпия: Димитриевич, Манньон, Козёр, Тонут, Больмаро, Брукс, Ледей, Риччи, Suigo, Флаккадори, Карузо, Миротич
Реал Мадрид: Duru, Абальде, Кампаццо, Ратэн-Мэйс, Гонсалес, Хезонья, Дек, Гейе, Ибака, Тавареш, Льюль, Ндиайе

Самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Ненад Димитриевич. Он набрал 22 очка, сделал один подбор и отдал одну результативную передачу. У «Реала» лучшую результативность продемонстрировал защитник Марио Хезонья, на счету которого 13 очков, шесть подборов и три передачи.

В следующем туре соревнований «Олимпия» сыграет в Германии с БК «Альба». Встреча состоится 12 ноября. «Реал» в тот же день примет дома итальянский «Виртус».

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