«Олимпия» с разницей в девять очков обыграла «Реал» Мадрид в матче 8-го тура Евролиги

В Италии завершился матч 8-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого встречались «Олимпия» Милан и «Реал» Мадрид. Игра закончилась со счётом 85:76 (24:16, 23:24, 15:15, 23:21) в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Ненад Димитриевич. Он набрал 22 очка, сделал один подбор и отдал одну результативную передачу. У «Реала» лучшую результативность продемонстрировал защитник Марио Хезонья, на счету которого 13 очков, шесть подборов и три передачи.

В следующем туре соревнований «Олимпия» сыграет в Германии с БК «Альба». Встреча состоится 12 ноября. «Реал» в тот же день примет дома итальянский «Виртус».