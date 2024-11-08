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«Стефен Карри». Шакил О'Нил назвал причину падения рейтингов матчей НБА

«Стефен Карри». Шакил О'Нил назвал причину падения рейтингов матчей НБА
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Член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил поделился мыслями о причинах снижения ТВ-рейтингов матчей НБА. По мнению прославленного центрового, всё дело в увеличении количества трёхочковых бросков во время матчей.

«Все играют по одному и тому же сценарию. Все хотят выбрасывать по 50 трёхочковых. Стеф Карри и такие же парни всё испортили. В своё время я не возражал против того, чтобы «Голден Стэйт Уорриорз» бросал «трёшки». Но сейчас везде есть снайперы. Почему у всех одна и та же стратегия? Думаю, ТВ-рейтинги будут продолжать падать вниз, пока эта стратегия не изменится», — сказал О'Нил в своём подкасте.

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