Результаты игрового дня Евролиги 7 ноября, турнирная таблица

В четверг, 7 ноября состоялся игровой день 8-тура регулярного чемпионата Евролиги. В этот день было проведено четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Евролиги 7 ноября:

«Црвена Звезда» – «Альба» – 92:71;

«Олимпия» Милан – «Реал» Мадрид – 85:76;

«Париж» – «Партизан» – 74:71;

«Бавария» – «Жальгирис» – 77:74;

В сезоне-2024/2025 регулярный чемпионат Евролиги продлится с 3 ноября 2024 по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34-х туров. Шесть лучших команд регулярного сезона получат путевку в плей-офф, в то время как команды, занявшие места с седьмого по 10-е, примут участие в плей-ин. О точных датах финалов будет известно после завершения регулярного чемпионата.