Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Партизан Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Результаты игрового дня Евролиги 7 ноября, турнирная таблица

Результаты игрового дня Евролиги 7 ноября, турнирная таблица
Аудио-версия:
Комментарии

В четверг, 7 ноября состоялся игровой день 8-тура регулярного чемпионата Евролиги. В этот день было проведено четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Результаты матчей Евролиги 7 ноября:

«Црвена Звезда» – «Альба» – 92:71;
«Олимпия» Милан – «Реал» Мадрид – 85:76;
«Париж» – «Партизан» – 74:71;
«Бавария» – «Жальгирис» – 77:74;

Евролига . Регулярный чемпионат. 8-й тур
07 ноября 2024, четверг. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
92 : 71
Альба
Берлин, Германия
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Кэнэн, Теодосич, Давидовац, Митрович, Калинич, Даум, Петрушев, Гедрайтис, Плавшич, Недович, душ Сантуш
Альба: Прочида, Гросбер, Делов, Макдауэлл-Уайт, Нуфер, Маттиссек, Шнайдер, Херманнссон, Самар, Олинде, Рапикве, Уильямс
Евролига . Регулярный чемпионат. 8-й тур
07 ноября 2024, четверг. 22:30 МСК
Олимпия
Милан, Италия
Окончен
85 : 76
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Олимпия: Димитриевич, Манньон, Козёр, Тонут, Больмаро, Брукс, Ледей, Риччи, Suigo, Флаккадори, Карузо, Миротич
Реал Мадрид: Duru, Абальде, Кампаццо, Ратэн-Мэйс, Гонсалес, Хезонья, Дек, Гейе, Ибака, Тавареш, Льюль, Ндиайе
Евролига . Регулярный чемпионат. 8-й тур
07 ноября 2024, четверг. 22:45 МСК
Париж
Париж, Франция
Окончен
74 : 71
Партизан
Белград, Сербия
Париж: Шортс, Малкольм, Хифи, Уорд, Кавалье, Си, Эррера, Кратцер, Ло, Хэйс, Янтунен, Уаттара
Партизан: Дэвис, Лундберг, Джонс, Нтиликина, Вашингтон, Копривица, Маринкович, Покушевски, Браун, Бонга, Майк, Джонс
Евролига . Регулярный чемпионат. 8-й тур
07 ноября 2024, четверг. 22:45 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
77 : 74
Жальгирис
Каунас, Литва
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Да Силва, Эдвардс, Фойгтман, Напьер, Харченков, Обст, Харрис, Бранкович, Букер, Мадар, Йебо
Жальгирис: Juzenas, Уокер, Франсиско, Лекавичюс, Гедрайтис, Бирутис, Митчелл, Данстон, Мэнек, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас

В сезоне-2024/2025 регулярный чемпионат Евролиги продлится с 3 ноября 2024 по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34-х туров. Шесть лучших команд регулярного сезона получат путевку в плей-офф, в то время как команды, занявшие места с седьмого по 10-е, примут участие в плей-ин. О точных датах финалов будет известно после завершения регулярного чемпионата.

Материалы по теме
«Олимпия» с разницей в девять очков обыграла «Реал» Мадрид в матче 8-го тура Евролиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android