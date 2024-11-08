Результаты игрового дня Евролиги 7 ноября, турнирная таблица

В четверг, 7 ноября состоялся игровой день 8-тура регулярного чемпионата Евролиги. В этот день было проведено четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей Евролиги 7 ноября:
«Црвена Звезда» – «Альба» – 92:71;
«Олимпия» Милан – «Реал» Мадрид – 85:76;
«Париж» – «Партизан» – 74:71;
«Бавария» – «Жальгирис» – 77:74;
В сезоне-2024/2025 регулярный чемпионат Евролиги продлится с 3 ноября 2024 по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34-х туров. Шесть лучших команд регулярного сезона получат путевку в плей-офф, в то время как команды, занявшие места с седьмого по 10-е, примут участие в плей-ин. О точных датах финалов будет известно после завершения регулярного чемпионата.
- 8 ноября 2024
-
01:03
-
00:45
-
00:27
-
00:26
- 7 ноября 2024
-
23:54
-
23:41
-
23:07
-
22:28
-
22:26
-
21:51
-
21:39
-
21:30
-
21:18
-
20:58
-
20:38
-
19:54
-
19:23
-
19:10
-
18:32
-
18:09
-
17:38
-
17:29
-
16:54
-
15:45
-
14:56
-
13:40
-
13:26
-
12:54
-
12:30
-
12:05
-
11:54
-
11:42
-
11:15
-
10:48
-
10:39