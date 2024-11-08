Стало известно, когда Бронни Джеймс может дебютировать в G-лиге

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс должен дебютировать за фарм-клуб команды, «Саут-Бэй Лейкерс», в матче с «Солт-Лейк-Сити Старз» в субботу, 9 ноября. Об этом на своей странице в социальных сетях со ссылкой на источники рассказал известный инсайдер Шэмс Чарания. Также Чарания уточнил, что Бронни, скорее всего, будет принимать участие только в домашних встречах «Саут-Бэй Лейкерс».

Напомним, Бронни участвовал в драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2024 года и был выбран «Лейкерс» под общим 55-м номером. В четырёх матчах НБА, в которых Бронни сыграл к данному моменту, в среднем он набирал одно очко, совершал 0,3 подбора и отдавал 0,5 передачи.

Стефен Карри обнялся с Бронни Джеймсом после предсезонной игры: