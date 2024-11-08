Дрэймонд Грин объяснил, почему слова Джордана Пула «чёртов слабак» его не задели

Тяжёлый форвард и один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал недавний матч с «Вашингтон Уизардс», за который выступает атакующий защитник Джордан Пул.

«Когда я впервые поймал мяч, Джордан сразу оказался рядом. Он был слишком агрессивен и начал меня толкать. Мне показалось, что это было чрезмерно, и судья дал свисток. Я просто коснулся его груди, показывая, что всё в порядке.

Когда игра продолжилась, я заметил что-то странное в его глазах. Он сказал мне: «Да, чёртов слабак». Меня это не задело, потому что в прошлом году он вообще ничего не говорил», — рассказал Грин во время собственного подкаста.

Напомним, перед началом сезона-2022/2023 Грин и Пул поучаствовали в драке, когда первый выступал за «воинов». Соответствующее видео впоследствии стало достоянием общественности. Летом 2023 года «Уорриорз» приняли решение обменять Джордана в «Уизардс».