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Дрэймонд Грин объяснил, почему слова Джордана Пула «чёртов слабак» его не задели

Дрэймонд Грин объяснил, почему слова Джордана Пула «чёртов слабак» его не задели
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Тяжёлый форвард и один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал недавний матч с «Вашингтон Уизардс», за который выступает атакующий защитник Джордан Пул.

НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 03:15 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
112 : 125
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Вашингтон Уизардс: Пул - 24, Джордж - 20, Каррингтон - 16, Валанчюнас - 16, Сарр - 10, Кулибали - 9, Батлер - 7, Дэвис - 6, Кисперт - 4, Болдуин Мл., Гилл, Холмс, Багли III
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 24, Хилд - 20, Грин - 18, Куминга - 15, Джексон-Дэвис - 12, Муди - 10, Пэйтон II - 6, Андерсон - 6, Уиггинс - 5, Луни - 4, Уотерс III - 3, Подзиемски - 2, Сантос, Спенсер

«Когда я впервые поймал мяч, Джордан сразу оказался рядом. Он был слишком агрессивен и начал меня толкать. Мне показалось, что это было чрезмерно, и судья дал свисток. Я просто коснулся его груди, показывая, что всё в порядке.

Когда игра продолжилась, я заметил что-то странное в его глазах. Он сказал мне: «Да, чёртов слабак». Меня это не задело, потому что в прошлом году он вообще ничего не говорил», — рассказал Грин во время собственного подкаста.

Напомним, перед началом сезона-2022/2023 Грин и Пул поучаствовали в драке, когда первый выступал за «воинов». Соответствующее видео впоследствии стало достоянием общественности. Летом 2023 года «Уорриорз» приняли решение обменять Джордана в «Уизардс».

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