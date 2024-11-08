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Дабл-дабл Адетокунбо в матче с «Ютой» помог «Милуоки» закончить серию из шести поражений

Дабл-дабл Адетокунбо в матче с «Ютой» помог «Милуоки» закончить серию из шести поражений
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В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Милуоки Бакс» и «Юта Джаз». «Бакс» обыграли соперника со счётом 123:100.

НБА — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
123 : 100
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Милуоки Бакс: Лиллард - 34, Адетокунбо - 31, Портис - 19, Грин - 12, Джексон - 7, Принс - 6, Умуде - 3, Коннотон - 3, Боучэмп - 2, Трент-мл. - 2, Роллинз - 2, Лопес - 1, Роббинс - 1, Смит, Райт
Юта Джаз: Кларксон - 18, Секстон - 14, Джузэнг - 12, Коллинс - 11, Джордж - 10, Маркканен - 8, Уильямс - 6, Кесслер - 6, Сенсабо - 6, Миллз - 5, Юбэнкс - 4, Кольер, Михайлюк, Филиповски, Чьебв

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Миннесоты» Дэмьен Лиллард, который оформил 34 очка, четыре подбора и семь передач. Тяжёлый форвард Яннис Адетокунбо записал на свой счёт дабл-дабл: 31 очко, две передачи и 16 подборов.

В составе «Юты» самым результативным игроком стал защитник Джордан Кларксон, в активе которого 18 очков, четыре подбора и две передачи. «Олени», в свою очередь, прервали серию из шести поражений подряд.

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Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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Новости. Баскетбол
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