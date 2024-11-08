Все результаты игрового дня НБА 8 ноября
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В ночь с 7 на 8 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было сыграно три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 8 ноября:
«Сан-Антонио Спёрс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 118:105;
«Милуоки Бакс» — «Юта Джаз» — 123:100;
«Чикаго Буллз» — «Миннесота Тимбервулвз» — 119:135.
Лидирует в турнирной таблице Западной конференции «Голден Стэйт Уорриорз». На Востоке первое место занимает «Кливленд Кавальерс».
НБА — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
118 : 105
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 17, Брэнэм - 17, Касл - 14, Коллинс - 14, Шампани - 14, Вембаньяма - 12, Барнс - 11, Уэсли - 10, Пол - 6, Мамукелашвили - 3, Сиссоко, Бэсси
Портленд Трэйл Блэйзерс: Эйтон - 21, Грант - 21, Саймонс - 19, Шарп - 13, Хендерсон - 11, Авдия - 9, Бэнтон - 4, Камара - 4, Уокер - 3, Рупер, Клингэн, Мюррэй, Рит, Уильямс
НБА — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
123 : 100
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Милуоки Бакс: Лиллард - 34, Адетокунбо - 31, Портис - 19, Грин - 12, Джексон - 7, Принс - 6, Умуде - 3, Коннотон - 3, Боучэмп - 2, Трент-мл. - 2, Роллинз - 2, Лопес - 1, Роббинс - 1, Смит, Райт
Юта Джаз: Кларксон - 18, Секстон - 14, Джузэнг - 12, Коллинс - 11, Джордж - 10, Маркканен - 8, Уильямс - 6, Кесслер - 6, Сенсабо - 6, Миллз - 5, Юбэнкс - 4, Кольер, Михайлюк, Филиповски, Чьебв
НБА — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
119 : 135
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Чикаго Буллз: Вучевич - 25, Уайт - 24, Досунму - 13, Хортон-Такер - 13, Уильямс - 12, Гидди - 9, Смит - 9, Филлипс - 6, Терри - 6, Бузелис - 2, Картер, Крэйг, Дуарте
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 33, Рэндл - 22, Гобер - 21, Макдэниелс - 19, Конли - 14, Дивинченцо - 13, Александер-Уолкер - 5, Шеннон - 4, Рид - 4, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Дозьер, Гарза
Игрок НБА показал, как двое мужчин обокрали его дом:
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