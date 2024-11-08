В ночь с 7 на 8 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было сыграно три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 8 ноября:

«Сан-Антонио Спёрс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 118:105;

«Милуоки Бакс» — «Юта Джаз» — 123:100;

«Чикаго Буллз» — «Миннесота Тимбервулвз» — 119:135.

Лидирует в турнирной таблице Западной конференции «Голден Стэйт Уорриорз». На Востоке первое место занимает «Кливленд Кавальерс».

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