Обозреватель университета Егора Дёмина в США поделился мнением о россиянине и его тренере

Обозреватель университета Бригама Янга (BYU) Терелл Уильямс поделился мнением о том, как тренер Кевин Янг за непродолжительный период времени уже повлиял на российского баскетболиста Егора Дёмина.

«Развитие Кевина Янга уже приносит дивиденды Егору Дёмину», – написал Уильямс в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в дебютном матче в студенческой американской лиге NCAA с «Центральным Арканзасом» 18-летний Дёмин набрал 18 очков, сделал 11 передач, четыре подбора и четыре перехвата. Тем самым российский баскетболист оформил дабл-дабл.

Егор стал вторым в истории новичком в конференции Big 12, кому удавалось набрать 10+ очков и отдать 10+ передач в дебютной встрече. Ранее такое достижение покорялось лишь Трею Янгу, который сейчас выступает за клуб НБА «Атланта Хоукс».

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