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Сын Леброна Джеймса назвал любимого спортсмена детства. Это футболист

Сын Леброна Джеймса назвал любимого спортсмена детства. Это футболист
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Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс ответил на вопрос по поводу своего любимого спортсмена детства. По словам сына Леброна Джеймса, это бразильский футболист Неймар.

«Моим любимым спортсменом был Неймар. Многие другие игроки копировали его причёску и всё такое», — сказал Бронни на канале Men's Health в YouTube.

Бронни был выбран калифорнийским «Лос-Анджелесом» на минувшем драфте Национальной баскетбольной ассоциации под общим 55-м номером. Таким образом, впервые в истории североамериканской лиги в одной команде сыграли отец и сын.

Ранее сообщалось, когда Джеймс-младший может дебютировать в G-лиге.

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