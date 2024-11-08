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«Может стать первым». Популярный обозреватель — о россиянине Егоре Дёмине

«Может стать первым». Популярный обозреватель — о россиянине Егоре Дёмине
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Популярный аккаунт о баскетболе Hoop Herald в социальной сети X (ранее Twitter) поделился мнением о том, что российский баскетболист Егор Дёмин, выступающий за университет Бригама Янга (BYU) в американской студенческой лиге NCAA, может стать первым выбором на драфте НБА в 2025 году.

«Егор Дёмин может стать первым выбором в своём драфт-классе. Этот драфт-класс может стать лучшим с 2003 года», – написал аккаунт Hoop Herald в своих социальных сетях.

Напомним, в дебютном матче в студенческой американской лиге NCAA с «Центральным Арканзасом» 18-летний Дёмин набрал 18 очков, сделал 11 передач, четыре подбора и четыре перехвата. Тем самым российский баскетболист оформил дабл-дабл.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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