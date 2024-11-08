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Панатинаикос Афины — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
22:15 Мск
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Расписание всех матчей Евролиги 8 ноября

Расписание всех матчей Евролиги 8 ноября
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Сегодня, 8 ноября, в регулярном чемпионате Евролиги запланирован очередной игровой день, в рамках которого в общей сложности будет проведено пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание Евролиги на 8 ноября:

20:00 мск – «Анадолу Эфес» – «Монако»;
22:00 мск – АСВЕЛ – «Фенербахче»;
22:15 мск – «Панатинаикос» – «Олимпиакос»;
22:30 мск – «Барселона» – «Баскония»;
22:30 мск – «Виртус» – «Маккаби» Тель-Авив.

Евролига . Регулярный чемпионат. 8-й тур
08 ноября 2024, пятница. 20:00 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Не начался
Монако
Монако, Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 8-й тур
08 ноября 2024, пятница. 22:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Не начался
Фенербахче
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 8-й тур
08 ноября 2024, пятница. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Не начался
Олимпиакос
Пирей, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 8-й тур
08 ноября 2024, пятница. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Баскония
Витория, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 8-й тур
08 ноября 2024, пятница. 22:30 МСК
Виртус
Болонья, Италия
Не начался
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Победителем Евролиги прошлого сезона стал греческий клуб «Панатинаикос». В финале эта команда победила мадридский «Реал» (95:80). В матче за третье место «Олимпиакос» обошёл «Фенербахче» (87:84).

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