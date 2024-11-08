Расписание всех матчей Евролиги 8 ноября

Сегодня, 8 ноября, в регулярном чемпионате Евролиги запланирован очередной игровой день, в рамках которого в общей сложности будет проведено пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание Евролиги на 8 ноября:

20:00 мск – «Анадолу Эфес» – «Монако»;

22:00 мск – АСВЕЛ – «Фенербахче»;

22:15 мск – «Панатинаикос» – «Олимпиакос»;

22:30 мск – «Барселона» – «Баскония»;

22:30 мск – «Виртус» – «Маккаби» Тель-Авив.

Победителем Евролиги прошлого сезона стал греческий клуб «Панатинаикос». В финале эта команда победила мадридский «Реал» (95:80). В матче за третье место «Олимпиакос» обошёл «Фенербахче» (87:84).

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