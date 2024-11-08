Стив Керр ответил, как Стефен Карри реагирует на его крики в свой адрес

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал, что лидер команды Стефен Карри спокойно относится к критике.

«Прелесть Стефа заключается в том, что я могу на него кричать. Он позволяет мне это делать. Это задаёт тон для остальной команды… Он просто это принимает», — сказал Керр на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Карри к настоящему моменту принял участие в пяти матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 21,2 очка, совершал 5,2 подбора и отдавал семь результативных передач.

Ранее Керр саркастически прокомментировал победу Дональда Трампа на президентских выборах США.

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