Отец Егора Дёмина объяснил, почему сын покинул «Реал» и переехал в США

Владимир Дёмин, отец баскетболиста Егора Дёмина, рассказал, почему сын принял решение покинуть систему мадридского «Реала», в которой он находился несколько лет. В прошлом году Егор дебютировал за основную команду мадридцев, а сейчас является игроком университета Бригама Янга (BYU), выступающего в NCAA (Национальная ассоциация студенческого спорта). Ранее он дебютировал в NCAA, в матче с университетом Центрального Арканзаса набрав 18 очков и отдав 11 результативных передач.

«Безусловно, это был очередной очень хороший этап его подготовки. Начну с того, что у Егора и в России всё складывалось очень неплохо. У него были и прекрасная школа, и замечательный тренер. Егор — воспитанник Московской баскетбольной академии, отделение «Тринта». Тренировал его Евгений Горбунов, сыну повезло с этим специалистом. Когда же появилось предложение из Мадрида, Егор улетел в Испанию и провёл там три года — с 15 до 18 лет. ⟨...⟩ Всё сложилось так, как мы планировали. Потому что в команде Егор имел определённый статус. Эта роль нас устраивала: он много играл с мячом, был ключевым игроком, часто действовал на позиции первого номера. Тренер видел его в этой роли. А в юниорской команде «Реала» достаточно серьёзный уровень конкуренции, и он имел хорошие возможности для развития.

Но юниорский период завершился. Поэтому мы задумались о следующем этапе. Так как рейтинги Егора выросли и, по мнению скаутов, ему стали прогнозировать выход на драфт НБА, нам необходимо было принимать решение», — приводит слова Дёмина-старшего «Матч ТВ».

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