Бронни Джеймс ответил на вопрос о любимой команде детства

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс ответил на вопрос по поводу любимой команды детства. 20-летний игрок не смог ответить однозначно, упомянув команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс», карьеру в которой начинал его отец Леброн Джеймс, и сборную Бразилии по футболу.

«Моей любимой командой в детстве, наверное, был «Кливленд Кавальерс» или сборная Бразилии по футболу», —сказал Бронни на канале Men's Health в YouTube.

Бронни был выбран калифорнийским «Лос-Анджелесом» на минувшем драфте Национальной баскетбольной ассоциации под общим 55-м номером. Ранее стало известно, что для повышения мастерства он будет также выступать в G-лиге.

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