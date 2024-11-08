Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Сегафредо Болонья — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бронни Джеймс ответил на вопрос о любимой команде детства

Бронни Джеймс ответил на вопрос о любимой команде детства
Комментарии

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс ответил на вопрос по поводу любимой команды детства. 20-летний игрок не смог ответить однозначно, упомянув команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс», карьеру в которой начинал его отец Леброн Джеймс, и сборную Бразилии по футболу.

«Моей любимой командой в детстве, наверное, был «Кливленд Кавальерс» или сборная Бразилии по футболу», —сказал Бронни на канале Men's Health в YouTube.

Бронни был выбран калифорнийским «Лос-Анджелесом» на минувшем драфте Национальной баскетбольной ассоциации под общим 55-м номером. Ранее стало известно, что для повышения мастерства он будет также выступать в G-лиге.

Материалы по теме
Сын Леброна Джеймса назвал любимого спортсмена детства. Это футболист

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android