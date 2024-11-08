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Эксперт назвал команду НБА, являющуюся главным кандидатом на крупный обмен

Эксперт назвал команду НБА, являющуюся главным кандидатом на крупный обмен
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Известный североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст высказал мнение, что из всех команд НБА «Голден Стэйт Уорриорз» имеет наивысшие шансы на то, чтобы совершить крупный обмен в нынешнем сезоне.

«Быть может, они не захотят ничего делать с этим составом, потому что он настолько хорош. Однако, на мой взгляд, «Уорриорз» — самый вероятный кандидат на большой обмен. Они пытались выменять Леброна Джеймса перед прошлым дедлайном. Они пытались выменять Пола Джорджа, и они пытались выменять Лаури Маркканена. Это команда, которой так и не терпится спустить курок. Они пытаются добиться чего-то большого», — сказал Уиндхорст в эфире First Take.

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