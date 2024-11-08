«Это испытание». Отец Егора Дёмина указал на сложность, с которой сын столкнётся в NCAA

Владимир Дёмин, отец баскетболиста Егора Дёмина, поделился мнением о сложностях, с которыми столкнётся сын в NCAA (Национальная ассоциация студенческого спорта). Ранее Дёмин-младший уже дебютировал в NCAA: в игре с университетом Центрального Арканзаса Егор записал на свой счет 18 очков и 11 результативных передач, став одним из лучших в своей команде.

«Конечно, многое зависит от самого Егора. Легко не будет. Это однозначно. Поскольку это очень конкурентная лига. В дебютной игре соперник был не самый серьёзный. Но при этом нужно учитывать тот факт, что Егор один из самых молодых игроков этой лиги. На позиции первого номера в американском баскетболе играют обычно крепкие невысокие ребята, очень быстрые, нацеленные на агрессивную защиту. Для Егора с его антропометрией это станет испытанием. С одной стороны, конечно, он будет иметь перед соперниками определённое преимущество, но с другой, будет испытывать давление, и ему необходимо с этим справляться. Посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Дёмина-старшего «Матч ТВ».

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