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«Егор Дёмин развлёк меня до чёртиков». Известный журналист — об игре россиянина в NCAA

«Егор Дёмин развлёк меня до чёртиков». Известный журналист — об игре россиянина в NCAA
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Журналист The Athletic Сэм Векени поделился мнением об игре российского баскетболиста Егора Дёмина в дебютном матче за университет Бригама Янга (BYU) в игре с «Центральным Арканзасом» (88:50).

«Не было игр НБА, и поэтому я включил его [матч]. Егор Дёмин развлёк меня до чёртиков. Их защита была не очень хороша в этой встрече. Они играли в свою игру. Это было действительно очень грязно, но они не выступали как бездарная команда. Их команда не без интересных игроков в составе. И Егор Дёмин просто «порезал» этих парней», — сказал Векени в подкасте Game Theory Podcast на YouTube.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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