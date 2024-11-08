Журналист The Athletic объяснил, как выделялся Егор Дёмин в первой игре в США

Журналист The Athletic Сэм Векени в своём подкасте Game Theory Podcast на YouTube рассказал, чем российский баскетболист Егор Дёмин выделяется на фоне остальных. К тому же известный репортёр поделился мнением, на какой позиции разыгрывающий университета Бригама Янга (BYU) может оказаться на драфте НБА.

«Боже мой. Я имею в виду, когда я смотрел за его игрой, думал: вот как выглядит выбор в первой пятёрке [на драфте НБА]. Совокупность того, что он сделал, и просто общее ощущение от игры, способность быть полезным на каждой части площадки действительно выделялись, особенно — его размер», — сказал Векени в подкасте.

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