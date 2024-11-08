Известный журналист — о Дёмине: вам не нужен скаут, чтобы увидеть, насколько он хорош

Популярный журналист The Athletic Сэм Векени оценил выступление российского разыгрывающего университета Бригама Янга (BYU) Егора Дёмина в своём дебютном матче в студенческой американской лиге NCAA с «Центральным Арканзасом» (88:50).

«Я просто хочу сказать: вам не нужен никакой скаут, чтобы увидеть, насколько он был хорош в этой игре. Я имею в виду, какие-то нюансы, возможно, некоторые люди могут оценить больше, чем другие, но его доминирование было легко увидеть по большей части. Это была действительно одна из тех игр, которая заставила вас сказать: «Хорошо, что он есть в нашей команде», — сказал Векени в подкасте Game Theory Podcast на YouTube.

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