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Университет Дёмина показал забавное видео с участием россиянина

Университет Дёмина показал забавное видео с участием россиянина
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Университет Бригама Янга (BYU), выступающий в студенческой американской лиге NCAA, показал забавное видео с участием российского баскетболиста Егора Дёмина, который дебютировал за команду в матче с «Центральным Арканзасом» (88:50).

Университет Дёмина показал забавное видео с участием россиянина:

18-летний Дёмин в своём дебютном матче набрал 18 очков, сделал 11 передач, четыре подбора и четыре перехвата, став самым результативным игроком встречи.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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