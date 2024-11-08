Университет Бригама Янга (BYU), выступающий в студенческой американской лиге NCAA, показал забавное видео с участием российского баскетболиста Егора Дёмина, который дебютировал за команду в матче с «Центральным Арканзасом» (88:50).

Университет Дёмина показал забавное видео с участием россиянина:

18-летний Дёмин в своём дебютном матче набрал 18 очков, сделал 11 передач, четыре подбора и четыре перехвата, став самым результативным игроком встречи.

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